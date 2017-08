Mange byer ønsker å være vertskap for EU-byråer som må flytte fra London

Totalt 19 byer ønsker å være vertskap for Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), mens åtte byer ønsker å være vertskap for Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA). De 27 søknadene kommer fra totalt 23 byer, ettersom noen byer har søkt om å være vertskap for begge byråene.

EU-byråene vil forlate den britiske hovedstaden på grunn av brexit. Deres fremtidige tilholdssted skal avgjøres av de 27 gjenværende medlemslandene. EU-landene skal diskutere saken i oktober, før landene skal avgi sine hemmelige stemmer i november.

(©NTB)