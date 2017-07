Hjelpeorganisasjoner slår alarm om matmangel i Raqqa

I en ny oppdatering om situasjonen i byen tegnes det et dystert bilde.

– Mens innbyggere i de siste ukene har kunnet kjøpe noe mat på markedene, sier flesteparten av informantene at de nå er helt avhengige av mat som de har lagret i de tidligere ukene, heter det i en vurdering fra REACH, et nettverk av hjelpeorganisasjoner som opererer i og rundt Raqqa.

– Matmarkeder, som fungerte sporadisk for tre uker siden, er generelt ikke lenger i drift, heter det videre.

Fanget i byen

Leger Uten Grenser melder at kampene hindrer syke og skadde sivile i og rundt byen tilgang på livreddende medisinsk nødhjelp.

– Pasientene våre forteller at svært mange syke og skadde er fanget inne i byen, med liten eller ingen tilgang på helsetjenester og ingen mulighet til å komme seg ut. Vi er ekstremt bekymret for dem som ikke kommer seg ut, sier Vanessa Cramond, medisinsk koordinator for organisasjonen i Nord-Syria og Tyrkia.

De få som har klart å unnslippe og fått behandling utenfor Raqqa, sier at den eneste måten å komme seg ut av byen på er å bli smuglet ut.

– Noen av våre pasienter har vært fanget bak frontlinjene i dagevis, til og med i ukevis. Hvis de er heldige har de fått noe grunnleggende medisinsk hjelp i byen, men innen de kommer til sykehusene våre har sårene ofte fått så alvorlige infeksjoner at det sjeldent er mulig å redde de skadde kroppsdelene, sier Cramond.

Siden juni i år, har Leger Uten Grenser behandlet 415 pasienter fra Raqqa by og omkringliggende landsbyer. De melder at hjemmelagde bomber, bombefeller og udetonerte granater og prosjektiler ligger strødd i byer og landsbyer.

Mangler det meste

I nesten to måneder har kampene rast i byen som IS har utropt til sin hovedstad. Nå har den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker drevet den ytterliggående gruppa bort fra halvparten av byen.

Samtidig har matprisene skutt i været, noe som tvinger innbyggerne til å spise mindre eller hoppe over hele måltider.

– Bakeriene er stengt fordi det verken finnes brensel eller mel, og butikkeierne har flyktet. Det som finnes av mel, er ødelagt og fullt av mark, sa en aktivist fra gruppa Raqqa is Being Slaughtered Silently tidligere i juli.

– Folk kan ikke oppbevare ting i kjøleskap for det ikke finnes noe strøm. De kan ikke lage mat fordi det ikke er noe vann, sa Husaam Eesa.

FN anslår at mellom 20.000 og 50.000 mennesker fortsatt befinner seg i Raqqa, men ifølge REACH kan tallet være så lavt som 10.000. Det antas at 14 av 24 nabolag er helt eller nesten helt forlatt.

(©NTB)