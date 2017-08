FN dypt bekymret etter pågripelse av opposisjonsledere i Venezuela

– Jeg er dypt bekymret over at opposisjonslederne Leopoldo Lopez og Antonio Ledezma nok en gang er blitt pågrepet av venezuelanske myndigheter. Jeg ber regjeringen om umiddelbart å løslate de som er pågrepet for å ha utøvd sin rett til å delta på fredelige sammenkomster og til å ytre seg, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, i en uttalelse tirsdag.

Han ber samtidig myndighetene om ikke å gjøre noe som bidrar til at den allerede svært spente situasjonen blir enda verre.

I tillegg fordømmer han volden som i helgen førte til at minst ti mennesker mistet livet, og han advarer myndighetene mot overdreven maktbruk, deriblant voldelige husransakelser som sikkerhetsstyrker skal ha gjennomført i ulike deler av landet.

Det amerikanske utenriksdepartementet uttrykker også dyp bekymring etter pågripelsene av de to, som skjedde tidlig tirsdag morgen. Ifølge en domstol har begge brutt vilkårene for husarresten de tidligere er idømt.

Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter.

(©NTB)