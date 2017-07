FN: Rapporter om stadig flere utenomrettslige henrettelser på Filippinene

En gruppe med tre fremstående FN-eksperter ber regjeringen i landet om å granske og få en slutt på voldsspiralen.

Mange av menneskerettsbruddene antas å bli utført som et ledd i den såkalte krigen mot narkotika som president Rodrigo Duterte har satt i gang.

– Vi er sjokkert over det økende voldsnivået, heter det i en uttalelse fra de tre FN-ekspertene, deriblant FNs spesialrapportør av utenomrettslige drap, Agnes Callamard.

Hun har tidligere blitt kraftig kritisert av Dutertes regjering fordi hun i mai reiste på et uoffisielt besøk til Filippinene, et besøk regjeringen mente at hun ikke hadde lov til å gjøre.

Duterte lovet i forrige uke å fortsette kampen mot narkotika, som ifølge politiet har ført til at de har drept 3.200 mennesker.

Over 2.000 andre er blitt drept i forbindelse med narkotikarelatert kriminalitet, ifølge politiets tall.

Ifølge menneskerettsgrupper har mange av ofrene blitt drept av dødsskvadroner knyttet til regjeringen, og Duterte anklages for å stå i spissen for det som innen internasjonal lov muligens vil kunne defineres som forbrytelser mot menneskeheten.

