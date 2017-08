Etihad Airways hjelper Australia med terroretterforskning

Pågripelsen av de fire utløste omfattende sikkerhetstiltak ved alle nasjonale og internasjonale flyplasser i Australia. Flere bolighus ble gjennomsøkt av politiet.

Lokale medier melder at de fire, som ennå ikke er formelt siktet, planla å bruke giftgass eller en hjemmelagd bombe.

Sydney-avisen Daily Telegraph skriver at en Etihad-flight til Abu Dhabi, med opp mot 500 passasjer, skulle være målet for terroraksjonen. Politiet har ikke bekreftet noen av disse opplysningene.

Andre medier siterer uidentifiserte kilder i regjeringsapparatet som sier de fire er radikaliserte australsk-libanesere.

– Sikkerhetsteamet fra Etihad bistår australske myndigheter i den pågående granskingen av saken, heter det i en pressemelding fra hovedkontoret i Abu Dhabi.

Australias politisjef Andrew Colvin sa søndag at det øyensynlig er snakk om en improvisert bombelignende gjenstand. Justisminister Michael Keenan vil ikke kommentere spekulasjoner om koblinger til IS, men hevder at den potensielle terrorhandlingen er inspirert av radikal islamsk ideologi.

