Det hvite hus forsvarer Trumps innblanding i sønnens uttalelse

The Washington Post skrev mandag at Trump dikterte sønnens uttalelse om bord på Air Force One da han var på vei hjem fra G20-møtet i Tyskland.

– Uttalelsen var sann og det var ingen unøyaktigheter, uttalte Sarah Sanders, talskvinne i Det hvite hus, tirsdag kveld.

Hun sier også at presidenten bidro slik enhver far ville gjort, basert på det han hadde av informasjon.

Donald Trump jr. måtte senere endre sin første framstilling der det het at møtet med den russiske advokaten dreide seg om et program for adopterte russiske barn og ikke hadde noe med seniors valgkamp å gjøre.

Uttalelsen ble gitt til The New York Times.

Senere offentliggjorde imidlertid Trump jr. en rekke eposter som viste at møtet med advokaten var kommet i stand i et forsøk på å skaffe til veie informasjon som kunne skade Hillary Clinton, Trumps motkandidat i presidentvalget.

Trumps advokat, Jay Sekulow, har tidligere avvist at Trump var innblandet i sønnens første uttalelse.

(©NTB)