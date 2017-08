Aktivister flyttet til høysikkerhetsfengsel i Tyrkia

De to ble flyttet til fengselet i byen Silivri tirsdag. Det ligger 80 kilometer fra stedet de har sittet til nå, opplyser Murat Boduroglu, som tilhører forsvarerteamet.

Varetektsfengslingen er anket, men ifølge Boduroglu er det ennå ikke kommet noen avgjørelse. Han sier også at begge er blitt godt behandlet i fengselet i Istanbul.

Både Steudtner og Gharavi ble pågrepet sammen med flere andre menneskerettsaktivister da de deltok på et seminar ved Istanbul i begynnelsen av juli. Også leder for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser, ble pågrepet. Alle anklages for terrorrelaterte lovbrudd.

Den tyske regjeringen har rettet kraftig kritikk mot Tyrkia for varetektsfengslingen av Steudtner. Blant annet blir tyskere advart mot å reise til Tyrkia fordi de ifølge regjeringen risikerer vilkårlige fengslinger.

