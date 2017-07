Tre knivstukket i sykehusslagsmål i Sverige

– Det har vært et større slagsmål med rundt 20 personer involvert, sier Johan Aittamaa ved politiregion Nord til TT.

Politiet jobber på stedet og forsøker å avhøre de involverte, men kan foreløpig ikke si hva som var bakgrunnen for slagsmålet.

Tilstanden til ofrene er fortsatt uklar, men de får behandling på sykehus, opplyser politiet.

Aftonbladet skriver at et tjuetall personer barket sammen ved et kjøkken som ligger ved Härnösands sykehus.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 16.31 mandag. Härnösand ligger rundt fem mil nord for Sundsvall.

