Russland sier det er langt fram til bedring av forholdet til USA

Dimitrij Peskov sier en oppmykning forutsetter leging av det han kaller en tiltakende politisk schizofreni i USA om at Russland manipulerte det amerikanske presidentvalget. Peskov mener likevel at to landene kan fortsette sitt samarbeid på områder av felles interesse, som for eksempel i Syria.

Den siste runden av like for like mellom de to landene kom da Putin i helgen gjorde nettopp som han lovet i Helsingfors i forrige uke, men som få trodde på. Nye sanksjoner mot Russland har sin pris, og hundrevis av amerikanere blir utvist fra Moskva.

Vladimir Putin sier at russerne lenge har vist tilbakeholdenhet overfor de amerikanske påstandene om at Russland har forsøkt å manipulere det amerikanske presidentvalget. Han legger til at Russland heller ikke har svart på amerikanske sanksjoner.

Måtte svare

– Vi hadde håpet på at situasjonen ville endre seg, men hvis det skjer, så skjer det ikke med det første. Jeg tenkte det var på tide å vise at vi ikke lar dette rulle og gå uten å gi et svar, sier Putin til TV-kanalen Rossija 1.

Det russiske utenriksdepartementene meddelte fredag at antallet amerikanske og lokalt ansatte ved den amerikanske ambassaden i Moskva og tre konsulater skal settes til 455, nøyaktig det samme som Russland har av diplomater og lokalt ansatte i USA.

Putin sier at over tusen personer, amerikanske og lokalt ansatte, arbeider ved de amerikanske diplomatiske stasjonene i Russland Han ville ikke forklare hvordan det nøyaktige tallet på 755 kutt er kommet, men det omfatter både diplomater og lokalt ansatte. Nedskjæringen skal skje innen 1. september.

Peskov er sjenerøs nok til å la det være opp til amerikanerne selv å kutte stillinger rundt i landet. Han har ingen formening om hvorvidt det etter dette vil bli vanskeligere for russere å få visum til USA

En amerikansk tjenestemann betegnet utvisningene som både beklagelige og grunnløse og la til at Washington nå vurderer hvordan de skal svare på utspillet.

Trump vil godkjenne

USA har tidligere innført en rekke sanksjoner mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjoner som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor, og tidligere har USA reagert på landets innblanding i Ukraina.

De nyeste sanksjonene ble fredag vedtatt med stort flertall i Kongressen i Washington. I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran.

De nye sanksjonslovene har klausuler som krever at presidenten går til Kongressen hvis han vil reversere dem eller myke dem opp.

Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene, til tross for at han har ønsket seg en oppmykning i forholdet til Russland.