Pence forsikret baltiske presidenter om USA-støtte til NATO

Pence møtte mandag presidentene Kersti Kaljulaid fra Estland, Raimonds Vejonis fra Latvia og Dalia Grybauskaite fra Litauen.

Den amerikanske visepresidenten er på en rundereise som også tar ham til Georgia, som ønsker å bli NATO-medlem, og Montenegro, som ble det tidligere i år.

Pence framførte den amerikanske presidentens hilsninger under den obligatoriske fotoseansen.

– President Trump har bedt meg viderebringe et enkelt budskap: Vi står ved deres side og vi støtter kampen for frihet, sa han. For egen regning la han til at dette kort og godt betyr at USA står ved sine allierte.

Pence skal også inspisere NATO-styrker fra Storbritannia, Frankrike og USA. Alliansen har utstasjonert rundt 4.000 mann og tungt militærutstyr fra flere land i de tre baltiske statene og i Polen for å demme opp for russisk innflytelse i Østersjøområdet.

(©NTB)