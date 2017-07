Kina fraber seg hovedansvar for Nord-Korea

Liu Jieyi sa mandag at Kina er maktesløse dersom amerikanerne og nordkoreanerne nekter å holde nye samtaler, slik FNs sikkerhetsråd har bedt om.

– Uansett hvor dyktig Kina er, vil ikke Kinas innsats føre til noen resultater i praksis, ettersom det avhenger av de to sentrale partene, påpeker han.

USAs president Donald Trump anklager Kina for ikke å gjøre nok for å tøyle nabolandets atom- og rakettprogram og har truet kineserne med økonomiske konsekvenser.

Med klar adresse til Pyongyang og Washington sier Liu at uttalelser som at «alle alternativer ligger på bordet» bare øker spenningene.

I helgen advarte Trump Kina om at USA ikke lenger vil tillate Kina «ikke å gjøre noen ting» overfor Nord-Korea. Da hadde nordkoreanerne nettopp avfyrt sin andre ballistiske rakett.

– Kina kunne lett rydde opp i dette hvis landet ville, tvitret Trump.

Samtidig konstaterte Trump at Kina tjener godt på handelen med USA.

Blandede kort

Kinas visehandelsminister ber Trump la være å blande kortene.

– Vi mener at saksforholdet som omhandler Nord-Koreas atompolitikk og handelsforholdet mellom Kina og USA er saker som hører hjemme i totalt forskjellige områder av politikken, sa visehandelsminister Qian Keming på et pressetreff i Beijing.

Han la til at de to saksområdene ikke hører sammen og heller ikke bør drøftes sammen.

Qian sa ellers at handelen mellom USA og Kina er til gjensidig nytte, og at de to landene har tjent mye på tosidig handel og investeringssamarbeid.

Bare preik

USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener at nok en svak advarsel fra Sikkerhetsrådet vil være verre enn ingen advarsel. Hun avviste søndag spekulasjoner om at USA vil fremskynde et krisemøte i rådet, og sa at det ikke er noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning.

– Nok en sikkerhetsresolusjon som ikke øker det internasjonale presset mot Nord-Korea betydelig, er uten verdi. Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender en melding til den nordkoreanske diktatoren om at verdenssamfunnet ikke er villig til virkelig å utfordre ham, sa hun.

Samtidig oppfordret hun Kina, Japan og Sør-Korea til å sende kraftigere signaler til Pyongyang.

Lover konkrete tiltak

Japans statsminister Shinzo Abe og president Donald Trump er enige om at de to landene må ty til nye tiltak for å takle Nord-Koreas våpentrusler.

– Jeg er helt enig med president Trump i at vi må innse at vi må ta ytterligere grep, sa Abe etter en telefonsamtale med presidenten.

Ifølge Abe lovet Trump å gå til alle nødvendige skritt for å beskytte Japan fra trusselen fra Nord-Korea.

(©NTB)