Svenskene stoler mest på Annie Lööf 

På spørsmål om hvem av partilederne de har mest tiltro til svarer 40 prosent Lööf, som dermed topper målingen Novus har utført for SVT Nyheter.

Socialdemokraternas leder, statsminister Stefan Löfven kommer på andreplass med 37 prosent oppslutning, mens Liberalernas Jan Björklund følger etter med 27 prosent.

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt får oppslutning fra 25 prosent av de spurte, mens Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna har 24 prosent av velgerne i ryggen.

For Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra er målingen nedslående. Hun får støtte fra 21 prosent og havner dermed på sjetteplass.

– Dette bekrefter at den borgerlige alliansens håndtering av IT-skandalen i transportstyrelsen ikke har ført til økt tillit til Anna Kinberg Batra, konstaterer Torbjörn Sjöström i Novus.

Oppslutningen om Löfven har økt med 3 prosentpoeng siden forrige måling, til tross for at han denne uka ble tvunget til å sparke to statsråder opposisjonen varslet mistillitsforslag mot.

(©NTB)