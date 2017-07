Russland utviser 755 amerikanske diplomater

Det opplyser Putin selv, ifølge russiske medier. Det russiske utenriksdepartementet har tidligere krevet at USA kutter ned diplomatstaben i Russland til 455, det samme antallet Russland har i USA.

– Mer enn tusen personer arbeider ved den amerikanske ambassaden og konsulatene. 755 må stanse sine aktiviteter i Russland, erklærte den russiske presidenten i et intervju med russisk TV.

Trump vil godkjenne

De nye sanksjonene ble fredag vedtatt med stort flertall i Kongressen i Washington. I tillegg til sanksjoner mot Russland, omfatter loven også nye tiltak mot Nord-Korea og Iran. Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene, til tross for at han har ønsket seg en oppmyking i forholdet til Russland.

Russiske myndigheter var raskt ute med å erklære at de ville svare på sanksjonene. Viseutenriksminister Sergej Riabkov sa søndag til TV-kanalen ABC at Russland vil trappe opp sine reaksjoner hvis USA ikke endrer tilnærming.

USA har tidligere innført en rekke sanksjoner mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjoner mot Russland som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor, tidligere har USA reagert på landets innblanding i Ukraina.

– Hysteri

Under et besøk i Finland torsdag sa Putin at de amerikanske reaksjonene på beskyldningene om russisk innblanding i det amerikanske valget ligner et «anti-russisk hysteri».

– Det ville være sterkt beklagelig om russisk-amerikanske forhold skulle bli ofret for å løse spørsmål knyttet til hjemlig politikk, sa Putin under en felles pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö.