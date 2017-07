Personlige Diana-bekjennelser vises på britisk TV

Opptakene viser Dianas samtaler med talepedagogen Peter Settelen tidlig på 1990-tallet. De inkluderer blant annet prinsessens beskrivelser av hvordan dronning Elizabeth reagerte da Diana spurte om råd i forbindelse med det sviktende ekteskapet med prins Charles.

–Så jeg gikk til toppdama, gråtende. Og jeg sa «Hva gjør jeg? Jeg kommer til deg, hva gjør jeg?» og hun svarte «Jeg vet ikke hva du burde gjøre», sier Diana i opptakene. «Og det var det. Og det var hjelpen».

I år er det 20 år siden prinsessen omkom i en bilulykke i Paris den 31. august 1997. Den myte- og skandaleomspunne prinsessens brå død ble fulgt av stor sorg både i Storbritannia og utenfor øyrikets landegrenser.

Diana og prins Charles giftet seg i 1981 og ble skilt i 1996 etter å ha fått to sønner, prins William og prins Harry. I opptakene snakker hun også om Charles' forhold til Camilla Parker Bowles, som han senere giftet seg med i 2005.

I opptakene snakker Diana også om at hun var «dypt forelsket» i en mann som antas å være livvakten Barry Mannakee, og om Charles' forsøk på å oppvarte henne under en grillfest i 1979 da hun var 18 år gammel.

Det finnes i alt tolv opptak, hvorav Settelen eier sju. Hvor de fem andre opptakene befinner seg og hva de inneholder er ukjent.

Deler av opptakene er vist i USA tidligere. De har imidlertid aldri før blitt sendt på britisk TV. Dokumentaren med tittelen «Diana: In Her Own Words» blir vist på Channel 4.

