Maduro vil fengsle sine politiske fiender

– Lille Hitler har allerede sikret seg cellen sin, sa Maduro under en TV-opptreden lørdag. Personen han refererer til er Freddy Guevara, en av lederne for opposisjonspartiene.

Torsdag innførte presidenten forbud mot demonstrasjoner. Mange venezuelanere valgte likevel å fortsette å demonstrere i forkant av den omstridte folkeavstemningen søndag.

Opposisjonen mener det utradisjonelle valgsystemet som er opprettet for anledningen, gir en klar fordel til Maduros sosialistparti.

Under TV-opptredenen gjorde Maduro det klart at han er ute etter å frata opposisjonens folkevalgte deres parlamentariske immunitet, og at han vil gjøre alt i sin makt for å kunne stille dem for retten og fengsle dem.

– Cellene står klare til høyresiden. Alle kriminelle skal fengsles for sine ulovlige handlinger, sa Maduro.

Avstemningen skal resultere i en ny forsamling med 545 representanter som skal utforme en ny grunnlov.

Opposisjonen boikotter folkeavstemningen, som avholdes etter fire måneder med opptøyer og massedemonstrasjoner mot regjeringen i det dypt splittede landet.

Så langt har 113 personer mistet livet, tusenvis er såret og mange er pågrepet.

