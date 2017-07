Kandidat og aktivist skutt og drept under valget i Venezuela

Jose Felix Pineda (39) sto på lista over kandidatene til en forsamling som skal gi landet en ny grunnlov. Han ble drept i byen Ciudad Bolivar sørøst i landet, da gjerningsmenn trengte seg inn i hjemmet hans like før valglokalene åpnet.

I tillegg ble Ricardo Campos, ungdomssekretær hos opposisjonspartiet Accion Democratica, skutt og drept under protester omtrent på samme tid, opplyser lederen for landets nasjonalforsamling ifølge BBC.

Den venezuelanske avisen El Universal melder at ytterligere to menn er drept under protestene.

Landet har vært preget av opptøyer og uro i forkant av søndagens valg. Minst 113 mennesker har mistet livet i voldsomme opptøyer og sammenstøt mellom politi og demonstranter, åtte av dem den siste uka.

Den nye grunnlovsforsamlingen skal etter valget bestå av 545 representanter. Målet er ifølge president Nicolás Maduro å skape «fred og forsoning» etter måneder med politisk uro. Motstanderne mener det hele er et forsøk på å gi Maduro utvidet makt.

Opposisjonen boikotter valget og mener valgsystemet gir en klar fordel til Maduros sosialistparti. Den grunnlovsgivende forsamlingen vil blant annet få makt til å oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertallet siden valget i 2015.

