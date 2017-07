Amerikanske bombefly over Koreahalvøya

De to B-1 bombeflyene hadde følge av et sørkoreansk kampfly, og de fløy lavt over en flybase i Sør-Korea før de fløy tilbake til den amerikanske militærbasen på øya Guam i Stillehavet, opplyse Pentagon.

Det er sjelden amerikanske fly flyr så nær grensa til Nord-Korea. Øvelsen var et åpenbart svar på det USA oppfatter som en økende trusselen fra landet.

Nord-Korea bekreftet lørdag at de dagen før gjennomført en vellykket prøveskyting og hevdet at raketten kan nå fastlandet i USA.

(©NTB)