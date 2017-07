Åtte drept i al-Shabaab-angrep mot militærkolonne i Somalia

Al-Shabaab-medlemmene gikk til angrep mot AU-kolonnen nær tettstedet Bulo-Marer i regionen Nedre Shabelle, opplyser den somaliske obersten Muhyadin Yasin.

Ugandas forsvarsdepartement bekreftet senere angrepet mot den multinasjonale styrken, og la til at et ukjent antall soldater ble drept. De sier også at det ble gjort mye skade mot fienden under sammenstøtet.

Ifølge ekstremistgruppa selv ble angivelig 39 soldater drept i angrepet, som skjedde få timer etter at fem mistet livet da en bilbombe ble sprengt i hovedstaden Mogadishu.

Gruppa, som har bånd til al-Qaida, har blitt presset ut av flere byer og tettsteder rundt om i Somalia, men gjennomfører fortsatt dødelige angrep både i hovedstaden og andre steder i landet.

Ekstremistene ønsker å styrte regjeringen i Somalia og innføre en streng sharialovgivning.

