EU tar rettslige skritt mot Polens domstolsreform

– EU-kommisjonen har iverksatt en overtredelsesprosedyre mot Polen ved å sende et formelt varselbrev, heter det i en pressemelding lørdag.

Polske myndigheter har nå en måned på seg til å svare på varselet. EU-kommisjonen reagerer blant annet på innføringen av ulik pensjonsalder for kvinnelige dommere (60 år) og mannlige dommere (65 år). I brevet stiller EU-kommisjonen også spørsmål ved at justisministeren får skjønnsmessig makt til å forlenge mandatene til dommere som har nådd pensjonsalder, samt å avsette og utnevne dommere. EU frykter at de nye lovene vil undergrave polske domstolers uavhengighet.

Det er fire nye lover som har fått EU-kommisjonen til å reagere mot Polen. Brussel har flere ganger bedt myndighetene skrote lovene og varslet rettslige skritt. EUs bekymring er at domstolsreformen i praksis skal føre til at politikere får makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.

To av lovene er allerede godkjent. Polens president Andrzej Duda har derimot nedlagt veto mot de to andre. Likevel fortsetter arbeidet med forslagene, og det gjør at EU nå tar formelle rettslige skritt overfor Polen.

Polen har høstet storm både nasjonalt og internasjonalt for politiske reformer som det populistiske og sterkt kristenkonservative regjeringspartiet PiS har rullet ut etter at det vant regjeringsmakten i 2015.

(©NTB)