UD fraråder nordmenn å reise til Venezuela

Reiserådet på UDs hjemmesider er datert 1. juni i år.

Både USA og Canada advarte torsdag egne borgere mot å reise til det latinamerikanske landet, der det i fire måneder har vært store demonstrasjoner mot den venstreorienterte presidenten Nicolás Maduro.

USA har bedt familiene til ansatte ved USAs ambassade i Caracas om å reise hjem før det søndag skal holdes et omstridt valg på en ny forsamling som skal få i oppgave å vedta en ny grunnlov.

– Jeg er stadig mer bekymret over den stadig mer alvorlige situasjonen i Venezuela, som allerede har krevd altfor mange menneskeliv, sier Brende (H) i en pressemelding fredag.

Han mener søndagens valg i Venezuela, som har provosert opposisjonen kraftig, vil splitte landet ytterligere.

Brende krever også at volden må stanses og overgrep må etterforskes umiddelbart. Han fastholder at det er myndighetenes ansvar å håndtere demonstrasjonene, men uten at han gir noen av partene ansvar for å tydd til vold.

