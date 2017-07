To ungdommer pågrepet etter skogbranner i Frankrike

De to guttene er begge 16 år, opplyste politiet i Aix-en-Provence fredag.

De ble torsdag pågrepet i Martigues, vest for Marseille, mistenkt for å ha tent på en brann i Carro, som svidde av et område på 1,5 kvadratkilometer.

Ifølge politietterforsker Remy Avon vil de bli framstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag, siktet for ildspåsettelse og tyveri. De risikerer dermed opptil 15 års fengsel.

Avon opplyser også at en 41 år gammel mann har innrømmet å ha startet en brann ved et uhell i Peynier idet han brukte en metallskjærer. Også han vil bli framstilt for en dommer fredag ettermiddag.

Brannmannskap greide torsdag å få kontroll over en av de største brannene ved den franske Rivieraen, og tusenvis av personer som ble evakuert tidligere i uka, kunne vende tilbake til boliger og campingplasser.

Brannen rammet Bormes-les-Mimosas, et svært populært ferieområde for campingturister vest for St. Tropez.

En annen brann ved landsbyen Artigue i innlandet var torsdag kveld fortsatt ikke under kontroll.

