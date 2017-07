Sju tiltalte pressefolk løslates av tyrkisk domstol

Rettssaken mot 17 av avisas medarbeidere startet mandag denne uka. Den regnes som et være eller ikke være for uavhengig, kritisk journalistikk i Tyrkia. Første runde av rettsmøtene er nå over, og retten skal nå vurdere saken inntil en dom faller i høst.

Forsvarerne ba om løslatelse av alle de tiltalte. Retten gikk med på å løslate sju med meldeplikt, mens de øvrige fortsatt skal holdes fengslet.

Kjente pressefolk

Blant de tiltalte er noen av landets mest kjente pressefolk: Avisas sjefredaktør Murat Sabuncu, kommentatoren Kadri Gursel, gravejournalisten Ahmet Sik og karikaturtegneren Musa Kart. Kart er blant dem som nå løslates.

Retten avgjorde imidlertid at både Sabuncu, Gursel og Sik og skal holdes fengslet, i tillegg til avisas direktør Akin Atalay. Elleve av de tiltalte har sittet varetektsfengslet før rettssaken, de fleste i over åtte måneder.

Terrorpåstander

De tiltalte anklages for å ha støttet terrorgrupper uten selv å ha vært medlemmer ved at avisa har publisert artikler om flere forbudte grupperinger: Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), det sterkt venstreorienterte DHKP-C, samt bevegelsen til USA-baserte Fethullah Gülen. Sistnevnte anklages for å ha stått bak kuppforsøket i fjor sommer.

Støttespillere insisterer på at journalistene har hatt en kritisk tilnærming til disse gruppene. Avisa har samtidig gitt uttrykk for sterk kritikk mot president Recep Tayyip Erdogan.

Hvis de blir kjent skyldige, risikerer de fengsel i opptil 43 år.

–Vi vet at det som skremmer tyranner aller mest, er mot, sa Sik da han avga forklaring onsdag.

