Romania nekter fly med Russlands visestatsminister adgang

Rogozin var om bord i et ordinært rutefly på vei til Moldovas hovedstad Chisinau. Etter at både Romania og Ungarn nektet overflyging, måtte flyet i stedet lande i Hviterusslands hovedstad Minsk.

Som følge av Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina innførte EU i 2014 visumnekt for flere ledende russiske politikere og tjenestemenn, blant dem Rogozin.

Rogozin sier til Interfax at han begynte å benytte ordinære rutefly etter at rumenske myndigheter stengte luftrommet for charterflyet han tidligere hadde benyttet.

