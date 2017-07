Palestiner drept på Vestbredden

Ifølge den israelske hæren ble ingen av soldatene såret i det de betegner som knivangrepet ved en kontrollpost utenfor bosetningsblokken Gush Etzion sør for Jerusalem fredag.

256 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere siden 2015, mange av dem etter å ha gått til angrep med kniv. 48 israelere, to amerikanere og en brite er drept i slike angrep.

Israel anklager palestinske ledere for å oppmuntre til angrep mot israelere i de okkuperte områdene, men palestinske ledere nekter for dette og sier at angrepene er et utslag av raseri og fortvilelse etter 50 år under okkupasjon.

(©NTB)