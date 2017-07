Pakistans statsminister Nawaz Sharif går av etter korrupsjonsanklager

I en oppsiktsvekkende kjennelse sier landets høyesterett at Sharif ikke lenger er kvalifisert til å være landets statsminister. En talsmann for Sharif sier at han tar dommen til følge og har fratrådt som statsminister.

Sharif er anklaget for omfattende korrupsjon etter avsløringer i de såkalte Panama Papers. Han skal ha store verdier i London og i offshorebanker.

Politi og paramilitære styrker ble utplassert i tusentall rundt rettsbygningene i hovedstaden Islamabad for å stanse ethvert tilløp til uro og opptøyer. Det var også tungt militært nærvær i rettslokalet.

Utenfor bygde det seg opp til tidenes trafikkork.

Påstandene om korrupsjon stammer fra én av Sharifs to perioder som statsminister på 1990-tallet. Hans motstanderne beskyldte ham for å hvitvaske store summer fra Pakistan ved å plassere dem på kontoer i skatteparadiser. Disse summene ble angivelig senere brukt til å kjøpe dyre eiendommer i London.

Sharif har avvist alle påstandene. Eiendommene i London sier han ble overført til sønnene som del av oppgjøret for investeringen han hadde i Qatar i samarbeid med emiren der.

Pakistan har tradisjon for å fjerne sine ledere, enten av de militære eller aktivistiske domstoler. Sharif ble selv avsatt begge ganger da han var statsminister på 1990-tallet.