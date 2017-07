Måling: Et flertall av svenskene vil beholde forsvarsministeren

Målingen viser at kun 27 prosent mener at det bør stilles mistillitsforslag mot forsvarsminister Peter Hultqvist som følge av IT-skandalen i Transportstyrelsen, mens 51 prosent mener at han bør bli sittende.

Målingen er utført av gallupinstituttet SIFO på vegne av TV4 Nyheterna.

Torsdag gikk to av ministrene som opposisjonen har varslet mistillit mot av. Infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman er de som har fått mest kritikk for ikke å ha tatt IT-skandalen på alvor.

Men Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven ville ikke kvitte seg med Hultqvist, en av hans tyngste ministre.

Den borgerlige opposisjonen, Alliansen, har fastholdt at mistillitsforslaget mot Hultqvist står fast og vil ha en avstemning i Riksdagen når de folkevalgte møtes igjen til høsten.

En lignende undersøkelse som SIFO gjorde på vegne av Svenska Dagbladet onsdag, viser at støtten til Hultqvist var lavere før Löfven varslet at Johansson og Ygeman gikk av.

Da sa drøyt fire av ti at de støttet mistillitsforslaget mot Hultqvist, mens tre av ti svarte at det var feil. 28 prosent svarte at de ikke hadde gjort seg opp noen mening, mot 23 prosent i den siste målingen.

