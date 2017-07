Israelske soldater drepte palestinsk tenåring i Gaza

Sju andre palestinske ungdommer ble såret i skytingen, som fant sted øst for flyktningleiren al-Bureij, opplyser det Hamas-drevne helsedepartementet på Gazastripen.

En talsmann for den israelske hæren bekrefter at soldatene åpnet ild og hevder at palestinske demonstranter forsøkte å ødelegge grensegjerdet.

(©NTB)