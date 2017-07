Fortsatt mange IS-krigere i Syria og Irak

Til tross for at irakiske sikkerhetsstyrker har nedkjempet IS i storbyen Mosul, anslår høytstående sikkerhetskilder i landet at det fortsatt befinner seg opptil 7.000 IS-krigere og aktive støttespillere i Irak.

I Syria, der IS nå er under hardt press i sin selvproklamerte hovedstad Raqqa, anslår sikkerhetskildene at islamistgruppa har rundt 7.000 væpnede medlemmer og 5.000 aktive og lønnede støttespillere.

Pentagon hevdet for ett år siden å ha drept 45.000 opprørere i Syria og Irak og at det da var rundt 15.000 IS-krigere igjen.

