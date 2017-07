FN: Økt spenning i flyktningleirer på greske øyer

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber om at flere asylsøkere overføres til fastlandet, ettersom situasjonen blir stadig verre for de om lag 9.000 som er innkvartert i leirene.

Daglig ankommer det nye flyktninger og migranter i båter fra Tyrkia, noe som gjør av leirene blir stadig mer overfylt. De er i utgangspunktet beregnet for 5.500 mennesker.

Torsdag ble det registrert hundrevis av nye ankomster på Lesvos og Samos, ifølge Phillippe Leclerc, UNHCRs representant i Hellas. Det er på disse to øyene samt Chios at situasjonen er verst, framholder han.

Så langt er 8.000 blitt overført til fastlandet i ordnede former, ifølge FN. Det er uvisst hvor mange som har tatt seg fra øyene ved hjelp av menneskesmuglere.

Advarselen kommer dagen etter at EU-kommisjonen varslet at Hellas får nærmere 2 milliarder kroner for å hjelpe titusener av asylsøkere som har strandet i landet som følge av at andre europeiske land lenger nord ikke vil ta dem imot. Mesteparten av pengene skal gå til å skaffe boliger, slik at flere kan flytte ut av de overfylte leirene.

Mange av beboerne i leirene på øyene kommer fra Syria og andre land som gir dem rett til flyktningstatus, men det greske asylsystemet har brutt sammen som følge av den store pågangen.

I noen av leirene er det nylig blitt meldt om sammenstøt mellom gresk politi og hovedsakelig afrikanske migranter som risikerer å bli deportert til Tyrkia etter en lang og nytteløs venting på å få asyl.

(©NTB)