Britene lemper på forbud mot laptop på fly

Britene fulgte i mars USA og innførte forbud mot laptoper og nettbrett på direkteruter fra Tyrkia, Libanon, Jordan. Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.

USA har siden opphevet forbudet, noe britiske myndigheter ikke har. Fredag kunngjorde imidlertid myndighetene at forbudet er opphevet for ruter fra Sabiha Gokcen-flyplassen i Istanbul, mens det opprettholdes på direkteruter fra Atatürk-flyplassen.

Det opplyses videre at forbudet etter hvert vil bli opphevet for de øvrige flyplassene det omfatter, straks britiske myndigheter har forsikrer seg om at flyselskapene har innført «alternative sikkerhetstiltak».

