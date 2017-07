Volkswagen øker inntektene til tross for dieselskandalen

Selskapet mener også av dieselskandalen begynner å bli et tilbakelagt stadium, også i USA.

Fortjenesten etter skatt er på 6,6 milliarder euro, opp fra 3,6 milliarder i samme periode i 2016. Det var året da Volkswagen måtte punge ut med over to milliarder euro etter at triksingen med dieselutslippene ble avslørt.

Volkswagens finansdirektør, Frank Witter, sa torsdag at de gode tallene skyldes økt salg, framfor alt i Europa, men også i USA og Sør-Amerika. Denne tendensen betegner han som svært gledelig, sett på bakgrunn av dieselskandalen.

I Vest-Europa falt markedsandelen noe, ikke minst fordi det ble introdusert en ny Golf. Det tar alltid litt før en ny modell får produksjonsvolumet skikkelig opp.

Regnskapstallene for Volkswagen i første halvår er bedre enn hos det heleide Audi som meldte om en nokså flat periode inntektsmessig sett. Skoda, som også inngår i Volkswagengruppen, viste pen økning i omsetning, godt hjulpet av den nye SUV-en Kodiaq.

Datterselskapet Scania økte fortjenesten med 22 prosent i første halvår. Også lastebilprodusenten MAN økte fortjenesten i denne perioden.

(©NTB)