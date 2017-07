Vänsterpartiet håper Löfven sparker infrastrukturminister

– Jeg ønsker at man gir beskjed om at Anna Johansson går av umiddelbart, sier Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt til TT torsdag morgen.

Han vil imidlertid ikke spekulerer på hva statsminister Stefan Löfven vil si når han torsdag klokka 10.45 kommer med sin reaksjon på mistillitsforslaget som den borgerlige opposisjonen har varslet mot tre av Löfvens ministre.

Ved å sparke Johansson mener Sjöstedt at Löfven vil vise at han tar IT-skandalen i Transportstyrelsen på alvor. Han sier samtidig at han ikke har hatt noen kontakt med regjeringen etter at mistillitsforslaget ble varslet onsdag.

Skandalen kan ha ført til at store mengder sensitiv informasjon har kommet på avveie.

Han sier også at partiet ikke ønsker nyvalg.

