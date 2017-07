Tidligere leder av Georgia fratas statsborgerskap i Ukraina

Den tidligere georgiske presidenten og reformpolitikeren kom til makten i hjemlandet etter den såkalte roserevolusjonen i 2003. Nå er han falt i unåde i hjemlandet og er ettersøkt for maktmisbruk under sitt ni år lange styre.

Saakasjvili sier på Facebook at han er kjent med beslutningen og mener at han nå blir offer for de samme ukrainske byråkratene han støtte mot under sitt arbeid med å bekjempe korrupsjon i Ukraina.

Saakasjvili ble verdensberømt for sin besluttsomme ledelse av Georgia, der han på rekordtid innførte en rekke provestlige reformer. Han var en sterk tilhenger av opprøret på Maidanplassen i Kiev og som belønning utnevnte Porotsjenko ham i 2015 til guvernør i den ukrainske Odessa-regionen.

Men allerede året etter sluttet Saakasjvili i jobben med den begrunnelsen av han systematisk ble hindret i arbeidet med å bekjempe korrupsjon. Beslutningen om at han skal miste det ukrainske statsborgerskapet kan bety at han blir utvist fra Ukraina.

Saakasjvili oppholder seg for tiden i USA.

