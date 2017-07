Svensk opposisjon står fast på at forsvarsministeren må gå

Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, varslet torsdag at mistillitsforslaget mot Hultqvist står fast, selv om to andre ministre går av som følge av IT-skandalen i Transportstyrelsen.

– Beskjeden vår står fast. Tilliten til forsvarsministeren er oppbrukt. Statsministeren tar ikke ansvar – da krever vi ansvar i Riksdagen, skriver partilederen i en Twitter-melding.

Også Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson opplyser at partiet opprettholder kravet om at Hultqvist må gå av som følge av IT-skandalen i Transportstyrelsen.

Löfven leder en mindretallsregjering med svakt parlamentarisk grunnlag. De fire borgerlige partiene i Alliansen trenger støtte fra Åkessons parti for å få flertall for et mistillitsforslag i Riksdagen.

Like før ble det klart at to av tre ministre som opposisjonen har varslet mistillit mot, går av, men at statsminister Stefan Löfven velger å beholde den tredje Hultqvist.

På en pressekonferanse opplyste Löfven at innenriksminister Anders Ygeman og infrastrukturminister Anna Johansson går av, men at han velger å beholde Hultqvist fordi han mener mistillitsforslaget mot ham er helt «useriøst».

