Stadig flere amerikanske soldater får påvist PTSD

345.000 amerikanske krigsveteraner mottok i 2008 trygdeytelser etter å ha fått påvist PTSD. Nå er antallet nesten tredoblet til 940.000, skriver avisa Army Times.

Mange amerikanske soldater har måttet betale en høy pris for USAs mangeårige krigføring i Irak og Afghanistan, viser statistikk fra Pentagon og Departementet for veteran-spørsmål.

Kongressens granskingsorgan (CRS) konstaterte for to år siden at nærmere 7.000 amerikanske soldater var drept og over 50.000 såret under tjeneste i de to landene.

Nærmere 140.000 hadde da fått påvist posttraumatisk stresslidelse som følge av opplevelser i Irak og Afghanistan, mens nærmere 330.000 soldater hadde fått påvist en eller annen form for hjerneskade.

Større oppmerksomhet

Den kraftige økningen i påviste tilfeller av PTSD skyldes imidlertid ikke bare dramatiske opplevelser i Irak og Afghanistan, men også myndighetenes senkede krav til dokumentasjon for slike lidelser, mener Ronald Burke i Departementet for veteran-spørsmål.

Dette, kombinert med større oppmerksomhet rundt posttraumatisk stresslidelse og større kunnskap blant soldatene selv, har bidratt til den kraftige økningen i antallet soldater som har fått påvist PTSD, tror han.

Angst og uro

Krigsveteranenes organisasjoner er ikke uten videre enige og mener at mange fortsatt sliter med å få anerkjent hvilke problemer de sliter med etter endt tjeneste.

Posttraumatiske lidelser utløses av at man selv har opplevd dramatiske situasjoner eller av at man har vært vitne til at andre har vært i stor fare.

Søvnvansker og gjentatte mareritt om natten, ofte kombinert med angst og uro utløst av lukt og lyder, er typiske symptomer og kan være så alvorlige at det blir umulig å fungere normalt i dagliglivet.

