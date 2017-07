Støre: Löfven viser ansvar

– Dette er ikke tiden for Sverige til å komme i en dyp krise. Han gjør utskiftninger, han tar ansvar, og det tror jeg er bra for Sverige, sier Støre til TV 2.

– Dette er en alvorlig sak og det erkjenner statsministeren. Dette er en alvorlig utfordring for alle land, hvordan bevare fortrolig informasjon på en sikker måte. Stefan Löfven har vist at han har sett utfordringene, og han sørger for at Sverige blir trygt styrt framover i en tid som krever stabilitet, fortsetter Støre.

