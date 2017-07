Pengefondet advarer USA mot å reversere helseframskritt

Det pågår en hissig debatt i Senatet i Washington, der Republikanerne forsøker å samle flertall for å avvikle og erstatte president Barack Obamas helsereform.

I sin rapport om USAs økonomi advarer imidlertid IMF mot skadevirkningene av reformen som er foreslått å erstatte den såkalte Obamacare.

– Helsepolitikken bør beskytte de framskrittene i helsedekning som er oppnådd siden finanskrisen, særlig for dem med lav inntekt, heter det i rapporten.

Fondet påpeker at dette vil bedre USAs økonomi gjennom en økning i produktiviteten og deltakelsen i yrkeslivet.

– Dette vil i sin tur styrke vekst og skaffe flere jobber, redusere den økonomiske usikkerheten knyttet til manglende helsedekning og bedre økonomien på mellomlang sikt, står det i rapporten.

IMF mener at endringene som er foreslått vil enten føre til at færre omfattes av helseforsikringer, eller et økt behov for føderale subsidier for å opprettholde det samme dekningsnivået.

-Endringene vil også føre til en vesentlig økning av kostnadene for eldre og fattige, mens de innlagte skattelettelsene for det meste vil komme husholdninger med høy inntekt til gode, skriver IMF.

Amerikanske myndigheter uttaler i et svar til IMFs rapport at Obamacare er grunnleggende feilslått og at det trengs en ny tilnærming.

(©NTB)