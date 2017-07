Opposisjonen splittet i synet på Sveriges forsvarsminister

Bare timer etter at statsminister Stefan Löfven ofret to statsråder torsdag, for å hindre mistillitsforslag mot dem, økte det politiske presset fra opposisjonen som også krever forsvarsminister Peter Hultqvists avgang.

De borgerlige partiene i Alliansen–Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna–anklaget torsdag i en felles pressemelding Hultqvist for å ha holdt tilbake opplysninger om sikkerhetsbristen i Transportstyrelsen.

Partiene fastholdt derfor at de ville fremme mistillitsforslag mot forsvarsministeren, noe Löfven stilte seg uforstående til.

Rakner

Torsdag kveld var det imidlertid tegn til at Alliansen raknet i synet på forsvarsministerens videre skjebne.

– Det er ingen selvfølgelig beslutning å la sverdet bli hengende over Hultqvist. Han burde ikke engang ha vært med fra begynnelsen, sier en kilde i Liberalernas riksdagsgruppe.

– Det er mange hos oss som mener at det er galt å fremme mistillitsforslag mot Hultqvist, men andre partier har ment noe annet, sier kilden.

Ikke sikker

En kilde i Centerpartiet reiser også tvil om hvorvidt det bør fremmes mistillitsforslag mot forsvarsministeren.

– Man skal kanskje ikke være helt sikker på om spørsmålet om mistillit vil bli reist i Riksdagen, sier kilden.

På spørsmål om det var feil å trekke Hultqvist inn i saken, svarer kilden bekreftende.

– Det er en analyse som det er lett å stille seg bak, sier kilden.

Statsviteren Li Bennich-Björkman ved universitetet i Uppsala tror opposisjonen nå leter etter en utvei for å slippe å reise mistillitsforslag mot Hultqvist.

– De forsøker å finne en måte å trekke seg ut av dette på, uten å tape ansikt, sier hun.