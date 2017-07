Nytt press mot Löfven

IT-skandalen, der store mengder personopplysninger kan ha blitt spredd til flere land i forbindelse med utsetting av driftsoppgaver til IBM, har satt opposisjonen i jaktmodus. Nå gjør de fire partiene det klart at mistilliten mot Peter Hultqvist er like sterk og at saken går til votering i Riksdagen.

Den såkalte Alliansen, som samler fire borgerlige opposisjonspartier, er provosert over at statsminister Löfven nekter å gi forsvarsminister Peter Hultqvist sparken. Löfven ofrer to andre statsråder, men snakker varmt om sin forsvarsminister.

Hvis dette faktisk skjer på et ekstraordinært riksdagsmøte midt på sommeren, blir det raskt et spørsmål om den sosialdemokratiske regjeringens liv. Löfven har gjort det klinkende klart at han ikke vil ofre forsvarsministeren.

Nyvalg

Det ble torsdag ettermiddag klart at alle partiene i Alliansen vil kjøre saken helt ut. Kristeligdemokratenes leder Ebba Busch Thor var raskt ute med å si at hun ikke ville gi seg, det ville heller ikke Sverigedemokratenes leder Jimmy Åkesson, som på ytterste høyre fløy står utenfor det etablerte borgerlige samarbeidet. Moderatene kom til samme standpunkt.

Löfven har dog en joker i ermet. Han kan skrive ut nyvalg, dersom presset fra opposisjonen mot forsvarsminister Peter Hultqvist truer med å velte hele regjeringen. Men foreløpig vil ikke Löfven delta i spekulasjonene om nyvalg. Han tar sikte på å sitte perioden ut, fram til slutten av 2018.

– Jeg vil ikke ha politisk kaos i Sverige. Det er ikke det vi trenger nå, svarer han kort på spørsmålet om nyvalg. Statsministeren viste til de formidable utfordringene som venter Sverige gjennom økt spenning i Østersjøen, usikkerheten rundt brexit og regjeringens arbeid med reformer innen helsesektoren.

– Ansvaret for det som skjer videre, ligger hos dem som eventuelt framsetter et mistillitsforslag mot Hultqvist, sier Löfven.

Skandale

IT-skandalen har vokst til regjeringstruende proporsjoner i løpet av de siste ukene. Transportstyrelsen, et overordnet statlig organ som håndterer vei, jernbane, sjøtransport og luftfart, satte i 2015 ut sin IT-drift til IBM.

Selskapet delegerte oppgaver videre til underkontraktører i Tsjekkia og Romania, og dermed var skandalen er faktum. Millioner av personopplysninger kan ha kommet på avveie, mediene meldte sågar at identiteten til etterretningsagenter kunne være blåst.

Så vel forsvarsminister Hultqvist som innenriksminister Anders Ygeman var orientert, men informerte ikke statsministeren. Ygemann må gå, mens Hultqvist blir sittende.

Verken Thor eller Åkesson har noe godt å si om Hultqvist. De mener at hans tillit er oppbrukt og at statsministeren ikke tar alvoret i situasjonen inn over seg.

