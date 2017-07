Nye sammenstøt i Øst-Jerusalem

Tusenvis av palestinere strømmet igjen opp på islamsk tredje helligste sted, som jødene kaller Tempelhøyden, for å be i al-Aqsa-moskeen torsdag. Dette skjedde kort tid etter at Israel fjernet de siste sikkerhetstiltakene ved inngangen.

Sikkerhetstiltakene ble iverksatt etter at tre israelere av palestinsk opphav skjøt og drepte to israelske politivakter ved inngangen til Haram al-Sharif 14. juli.

Israel satte opp metalldetektorer ved inngangen, noe som førte til voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere flere steder på den okkuperte Vestbredden. Tre palestinere ble drept og nærmere 400 ble såret i sammenstøtene.

Israel lovet tidligere i uka å fjerne metalldetektorene, men gjorde det samtidig klart at de ville bli erstattet av «sikkerhetskontroll ved hjelp av avansert teknologi og andre midler».

Dette godtok ikke palestinerne, som i likhet med verdenssamfunnet for øvrig nekter å anerkjenne Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem og Vestbredden.

Torsdag gikk Israel med på å fjerne overvåkingskameraene og flere tusen muslimer strømmet igjen opp på høyden. Der ble de møtt av tungt bevæpnet israelsk opprørspoliti og kort tid etter kom det til sammenstøt.

Ifølge palestinsk Røde Halvmåne er 46 mennesker skadd i torsdagens sammenstøt oppe på Haram al-Sharif og i området rundt.

