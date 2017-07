Netanyahu vil utvise Al Jazeera fra Israel 

– Al Jazeera fortsetter å mane til vold rundt Tempelhøyden, skriver Netanyahu i et Facebook-innlegg.

Han skriver videre at han en rekke ganger har bedt lovgivende myndigheter i landet om å stenge Al Jazeeras kontor i Jerusalem.

– Dersom dette ikke lar seg gjøre på grunn av eksisterende lovgiving, vil jeg be om at loven endres slik at Al Jazeera kan utvises fra Israel, skriver statsministeren.

Den siste uken har det vært store protester i Jerusalem som følge av at Israel satte opp metalldetektorer ved inngangen til Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden og der al-Aqsa-moskeen ligger.

Israel anklager med jevne mellomrom TV-kanalen for å være partisk i dekningen av konflikten i Midtøsten.

(©NTB)