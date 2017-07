Netanyahu vil dømme palestinsk 19-åring til døden

Omar al-Abed tok seg forrige fredag inn i bosetningen Halamish og knivstakk og drepte en 70 år gammel mann og de to barna hans på 36 og 46 år. Mannens 68 år gamle kone ble såret i angrepet.

Før angrepet skrev han på Facebook at det var en reaksjon på at Israel nektet muslimske menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen i det okkuperte Øst-Jerusalem.

– Jeg har mange drømmer, men det finnes ikke noe liv etter det vi har sett i al-Aqsa, skrev han før trippeldrapet.

Torsdag besøkte statsminister Benjamin Netanyahu de etterlatte og tok til orde for å gjeninnføre dødsstraff «for terrorister i ekstreme saker».

Israelsk lov åpner for dødsstraff, men den eneste som noensinne er henrettet er naziforbryteren Adolf Eichmann i 1962.

Flere statsråder i Netanyahus regjering har den siste uka tatt til orde for å dømme Abed til døden, noe Netanyahu sluttet seg til torsdag.

– Han må dø, sa den israelske statsministeren.

(©NTB)