Muslimer tilbake til hellig høyde i Jerusalem etter fjerning av nye sikkerhetsinstallasjoner 

Sikkerhetsinstallasjonene omfatter overvåkingskameraer og gjerder. Tidligere i uken ble de omstridte metalldetektorene fjernet.

De muslimske lederne sa torsdag formiddag at de snart vil dra til den omstridte høyden, samtidig som de oppfordret muslimer til å delta i bønnen i al-Aqsa-moskeen torsdag ettermiddag.

Samtidig feiret Hamas på Gazastripen det gruppa omtaler som en historisk seier.

Tusenvis av palestinere har den siste tiden bedt i gatene i Jerusalem og på den israelskokkuperte Vestbredden som følge av at Israel installerte metalldetektorer og overvåkingskameraer på den hellige høyden.

Ba i gatene

Vanligvis samles tusenvis av palestinere seg for å be i al-Aqsa-moskeen, men som følge av de nye sikkerhetsinstallasjonen har muslimske ledere oppfordret muslimer til å holde seg unna det som regnes som muslimenes tredje helligste sted.

Metalldetektorene ble montert etter at to israelske politifolk, begge drusere, ble drept ved høyden fredag for snart to uker siden. Tre væpnede israelske palestinere ble rett etter drept av israelsk politi.

– Politiet har tilbakeført sikkerhetstiltakene til slik de var før terrorangrepet på Haram al-Sharif, før 14. juli, het det i en kunngjøring fra politiets talskvinne, Luba Samri, torsdag formiddag.

Ikke fornøyd

Metalldetektorene førte til kraftige palestinske protester ettersom høyden er under muslimsk kontroll. De ble vedtatt fjernet tidligere i uken, men samtidig varslet regjeringen at installasjon av det som ble omtalt som avansert teknologi.

Palestinere og muslimske ledere var ikke fornøyd og krevde at alle nye sikkerhetsinstallasjoner ble fjernet.

Palestinerne frykter at israelske myndigheter har til hensikt å overta kontroll over høyden, som også jøder regner som hellig, men som kun muslimer har lov til å utøve religion på.

Haram al-Sharif ligger i den israelskokkuperte gamlebyen i Øst-Jerusalem. En rekke land har protestert mot Israels installering av metalldetektorer, blant annet Jordan, som i henhold til avtaler har overoppsyn med høyden.

