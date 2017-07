Maduro forbyr demonstrasjoner i Venezuela

Forbudet mot demonstrasjoner i forkant av helgens omstridte valg på en grunnlovsforsamling i Venezuela ble kunngjort torsdag.

Alle som deltar i møter, demonstrasjoner eller marsjer som kan «forstyrre eller påvirke» søndagens valg, risikerer mellom fem og ti års fengsel, heter det i et dekret fra president Nicolás Maduro.

Opposisjonen i landet akter ikke å la seg stanse av forbudet og varsler landsomfattende protester fredag.

– Regimet sier at vi ikke kan demonstrere. Vi vil svare, heter det i en Twitter-melding fra opposisjonskoalisjonen.

Omstridt valg

Søndagens valg skal resultere i en grunnlovsforsamling som får i oppdrag å skrive utkast til ny grunnlov i Venezuela.

Opposisjonen, som har flertallet i nasjonalforsamling, er rasende over å bli forbigått og anklager Maduro for å legge til rette for diktatur.

Over 100 mennesker er drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Venezuela de siste fire månedene.

Økende press

Venezuela opplever nå alvorlig varemangel og galopperende inflasjon, og Maduro er under økende press både innenlands og fra omverdenen.

USA har innført sanksjoner mot 13 ledende politikere og tjenestemenn, samt topper i det statlige oljeselskapet PDVSA.

FN, EU og flere land i regionen har bedt Maduro om å avlyse det varslede valget, men han anklager på sin side USA for å støtte opposisjonen i landet.

70 prosent av de spurte i en meningsmåling Datanalisis nylig utførte, sa at de var imot opprettelse av en grunnlovsforsamling.

Maduro har imidlertid landets regjeringshær i ryggen og nekter å gi etter.

(©NTB)