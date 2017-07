Löfven blir sittende, men bytter ut ministre etter mistillitsforslag 

– Jeg tar ansvar for landet. I en sikkerhetspolitisk usikker verden ville det ikke være bra å kaste Sverige ut i en politisk krise, sa Löfven da han torsdag formiddag innledet pressekonferansen i Rosenbad.

Deretter kunngjorde han at både infrastrukturminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman forlater regjeringen etter IT-skandalen i Transportstyrelsen.

Dermed ble det klart at han verken utlyser nyvalg eller går av som følge av at fire borgerlige partier dagen før varslet mistillitsforslag mot Johansson, Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Ifølge Löfven har han vurdert flere alternativer, og han insisterer på at han nå har valgt den løsningen som er best for Sverige.

Kritiserte Alliansen

Ved å la Hultqvist bli sittende, gir han ikke etter for hele opposisjonens krav. Han kaller dessuten mistillitsforslaget mot forsvarsministeren for «helt useriøst» og mener at Alliansen med sitt mistillitsforslag risikerte å kaste Sverige ut i kaos.

– Jeg vil ikke ha et politisk kaos i Sverige, det er ikke hva vi trenger nå, svarte Löfven da han fikk spørsmål om hvorfor han ikke utlyste nyvalg.

Hultqvist selv forsvarer seg med at han har gjort en god jobb som forsvarsminister og at han mener han har gjort det han kan og bør når det gjelder IT-skandalen i Transportstyrelsen.

– Denne regjeringen har snudd den nedadgående trenden og satser på forsvaret, sa han under pressekonferansen.

Også helseminister Gabriel Wikström forlater den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen, men av helsemessige årsaker. Han har vært sykmeldt siden mai.

Ygeman erstattes ikke

Mens Thomas Eneroth blir ny infrastrukturminister, skal justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson overta innenrikssakene som Ygeman har hatt ansvaret for.

Samtidig er Heléne Fritzon utnevnt til migrasjonsminister.

Årsaken til mistillitsforslaget er IT-skandalen i Transportstyrelsen, som Johansson hadde det øverste ansvaret for. En outsourcing av IT-driften kan ha ført til at store mengder sensitiv informasjon har kommet på avveie, og den borgerlige Alliansen mener at regjeringen ikke har tatt saken på alvor.

Löfven kunne også ha valgt å skrive ut nyvalg eller gå av slik at Alliansen måtte ha forsøkt å danne regjering.