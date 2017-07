Löfven: Innenriksminister og infrastrukturminister går av etter IT-skandale

Det opplyste statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg tar ansvar for landet. I en sikkerhetspolitisk usikker verden ville det ikke være bra å kaste Sverige ut i en politisk krise, sa Löfven før han kunngjorde at Johansson og Ygeman går av.

Også helseminister Gabriel Wikström forlater den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen, men av helsemessige årsaker. Han har vært sykmeldt siden mai.

Avgangene kommer etter at opposisjonen varslet mistillitsforslag mot Johansson, Ygemann og forsvarsminister Peter Hultqvist. Sistnevnte blir sittende.

Thomas Eneroth blir ny infrastrukturminister, mens Heléne Fritzon blir migrasjonsminister. Hun overtar dermed ett av de viktigste arbeidsområdene til den avtroppende innenriksministeren.

Årsaken til mistillitsforslaget er IT-skandalen i Transportstyrelsen, som Johansson hadde det øverste ansvaret for. En outsourcing at IT-driften kan ha ført til at store mengder sensitiv informasjon har kommet på avveie, og den borgerlige Alliansen mener at regjeringen ikke har tatt saken på alvor.

Löfven kunne også ha valgt å skrive ut nyvalg eller gå av slik at Alliansen måtte ha forsøkt å danne regjering.