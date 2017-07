IS drevet ut av halve Raqqa

Syrias demokratiske styrker (SDF) kontrollerer nå over 45 prosent av byen, etter å ha rykket inn fra øst og vest, opplyser en talskvinne.

SDF står nå utenfor gamlebyen i Raqqa, men møter sterk motstand fra IS som har plantet bombefeller, slår tilbake med selvmordsbombere og har forskanset seg i den nordlige delen av byen.

– Raqqa har blitt en minelagt by og dette viser IS' svakhet. De bruker også sivile som levende skjold og dette sinker framrykkingen, sier Nisreen Abdullah.

Kurdisk milits

SDF består i stor grad av opprørere fra den kurdiske YPG-militsen og en rekke mindre opprørsgrupper.

Offensiven mot Raqqa ble innledet 6. juni, og opprørerne får støtte fra amerikanske spesialstyrker og fly.

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok kontroll over Raqqa i 2014 og dersom de mister byen vil det være et stort nederlag for dem, bare få uker etter at de også ble drevet ut av Mosul i Irak.

Kryssild

FN anslår at det fortsatt befinner seg nærmere 500.000 sivile i Raqqa og frykter for at de skal havne i kryssild.

29 sivile ble ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drept i en rekke USA-ledede flyangrep mot Raqqa onsdag.

– Minst åtte barn er blant de døde, opplyser Rami Abdulrahman i den syriske eksilgruppa.

Sivile tap

Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars ble minst 414 sivile drept i USA-ledede flyangrep i Syria i juni, en økning på 47 prosent fra måneden før og flere enn noen gang.

Den USA-ledede koalisjonen, som også Norge inngår i, gikk til krig mot IS i august 2014 og har siden gjennomført nærmere 24.000 flyangrep, nærmere 11.000 av dem mot mål i Syria.

Flyene har sluppet over 89.000 bomber og raketter, noe som «med stor grad av sikkerhet» har kostet minst 4.544 til 7.055 sivile livet, ifølge Airwars.

Norge deltar ikke i luftkrigen.

(©NTB)