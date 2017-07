Hellas får krisehjelp av EU for å gi flyktninger boliger

Av i alt 209 millioner euro skal 151 millioner (1,4 milliarder kroner) gå til å dekke husleie for flyktninger i greske byer slik at de kan flytte ut av overfylte leire.

Det opplyste EU-byråkrater under et besøk i Aten torsdag.

Den nye krisepakken innebærer en dobling av støtten som Hellas har fått til å takle flyktningkrisen.

Boligprosjektet er et samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger, og det er ventet å bidra til at det skaffes 22.000 utleieboliger til asylsøkere.

Nær 58 millioner euro, som tilsvarer over en halv milliard kroner, skal gå til å gi flyktningene kontantstøtte for å dekke utgifter til mat, medisiner og transport.

