Frankrike frykter flere branner ved rivieraen

I alt er 6.000 brannfolk, soldater og personer fra sivilforsvaret involvert i slukningsarbeidet. De får hjelp av brannslukningsfly som slipper store mengder vann over åssidene der flammene har tatt tak.

Statsminister Édouard Philippe sa onsdag kveld at flammene vil fortsette å herje torsdag.

– Situasjonen er fortsatt vanskelig, det kan jeg fastslå. Dere kan, slik som jeg, merke vinden, sa Philippe med henvisning til vindkastene fra nordavinden Mistral, som får flammene til å spre seg.

Også i Italia og Portugal er det brutt ut skog- og buskbrann som følge av tørke og varme. I Portugal er flere mindre landsbyer nordøst for Lisboa evakuert etter at det begynte å brenne søndag. Også her er slukningsarbeidet vanskelig på grunn av kraftig vind.

Flammene har blant annet nådd fram til et område like ved motorveien A23, noe som har ført til at en 40 kilometer lang strekning har blitt stengt. Trafikken på A25 lenger nord er også stanset.

I Frankrike har minst tolv brannfolk blitt skadd, mens 15 politifolk er undersøkt for røykforgiftning.

Om lag 250 campingvogner, en hangar og flere biler er blitt slukt av flammene. Store skogområder er helt nedbrent.

Minst 12.000 mennesker, både fastboende og turister, ble natt til onsdag evakuert i områder vest for St. Tropez.

