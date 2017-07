Storbritannia skal bruke 31 milliarder på å bedre luftkvaliteten

Pakken kommer som følge av en dom der miljøforkjempere fikk medhold i at eksisterende strategier for å bedre luftkvaliteten ikke var nok til å takle ulovlig høye verdier av nitrogendioksid i lufta, skriver BBC.

Blant postene i pakken er et fond på 255 millioner pund, eller 2,65 milliarder kroner, som skal hjelpe lokale myndigheter å takle utslipp fra dieselkjøretøy. Videre er det satt av omtrent 2 milliarder kroner som skal brukes på veier med mye forurensning.

– Vi oppfordrer lokale myndigheter til å foreslå nye løsninger, sier miljøminister Michael Grove. Mulige tiltak for å redusere utslippene er renere løsninger for busser og andre kjøretøyer og endringer på veiene slik som fartsdumper og reprogrammering av trafikklys for å bedre trafikkflyten.

Regjeringen kommer ikke til å legge avgifter på kjøretøy som forurenser mye i første omgang, men fastslår at det vil være et alternativ hvis man ikke klarer å få ned forurensningen på andre måter.

Det er varslet om et forbud mot diesel- og bensinkjøretøy fra 2040.

Forurenset luft knyttes til 40.000 tidlige dødsfall i Storbritannia hvert år.

(©NTB)